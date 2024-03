Méditation, une préparation mentale et artistique Musée d’art Hyacinthe Rigaud Perpignan, samedi 18 mai 2024.

Méditation, une préparation mentale et artistique Espace de concentration physique et psychique, la galerie Lazerme se mue en un espace de méditation, où les paysages roussillonnais de Louis Delfau et Martin Vivès invitent à l'apaisement des esprits… Samedi 18 mai, 18h00

Espace de concentration physique et psychique, la galerie Lazerme se mue en un espace de méditation, où les paysages roussillonnais de Louis Delfau et Martin Vivès invitent à l’apaisement des esprits dans une ambiance agréable, en convoquant les 5 sens. Prenez le temps de vous vider l’esprit et, à la façon d’un artiste ou d’un sportif se recentrant avant d’entrer en scène, profitez d’une méditation guidée par Sabrina Bessoles (Sabrina Medita).

Musée d'art Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly 66000 Perpignan Le musée d'art Hyacinthe Rigaud est installé dans deux hôtels particuliers du centre-ville. Après sa rénovation et son agrandissement en 2017, les collections présentent un panorama de l'histoire de Perpignan du XV° au XX° siècle. Le retable de la Trinité, chef-d'œuvre de nos collections, accueille le visiteur. Les œuvres de Hyacinthe Rigaud jalonnent la période baroque tandis que l'époque moderne s'articule autour des œuvres d'Aristide Maillol, Pablo Picasso, Raoul Dufy et Jean Lurçat.

Des expositions temporaires jalonnent le parcours, permettant de mettre en lumière des artistes en lien avec Perpignan

