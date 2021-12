« Méditation sur la Nativité » Église Notre-Dame de la Croix, 18 décembre 2021, Paris.

« Méditation sur la Nativité »

Église Notre-Dame de la Croix, le samedi 18 décembre à 19:30

Une heure pour contempler le plus grand des mystères et le vrai sens à Noel. A quelques pas de Noël, Entrez dans la plus sacrée des histoires !

Avec les patriarches et les prophètes, Anne et Joachim, Elisabeth, Joseph et Marie vus par la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich et le peintre Giotto.

Église Notre-Dame de la Croix 3 place de Ménilmontant, 75020 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T19:30:00 2021-12-18T20:30:00