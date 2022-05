Méditation sonore

Méditation sonore, 13 juin 2022, . Méditation sonore

2022-06-13 – 2022-06-13 EUR 11 11 Les Mantras sont des chants sacrés.

Chanter des Mantras en groupe nous permet d’expérimenter les

vibrations de ces énergies.

Il n’est pas nécessaire de «savoir chanter» pour participer, car toutes les voix émettent de l’énergie. Énergie mantras : Lundi 13 Juin à 18h – 11€ non adhérent.

Voyage sonore : Samedi 18 Juin à 15h30 – 16€ non adhérent Pensez à emmener une bouteille d’eau. Réservation obligatoire. Les Mantras sont des chants sacrés.

Chanter des Mantras en groupe nous permet d’expérimenter les

vibrations de ces énergies.

Il n’est pas nécessaire de «savoir chanter» pour participer, car toutes les voix émettent de l’énergie. Énergie mantras : Lundi 13 Juin à 18h – 11€ non adhérent.

Voyage sonore : Samedi 18 Juin à 15h30 – 16€ non adhérent Pensez à emmener une bouteille d’eau. Réservation obligatoire. Les Mantras sont des chants sacrés.

Chanter des Mantras en groupe nous permet d’expérimenter les

vibrations de ces énergies.

Il n’est pas nécessaire de «savoir chanter» pour participer, car toutes les voix émettent de l’énergie. Énergie mantras : Lundi 13 Juin à 18h – 11€ non adhérent.

Voyage sonore : Samedi 18 Juin à 15h30 – 16€ non adhérent Pensez à emmener une bouteille d’eau. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville