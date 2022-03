Méditation sonore et vibratoire Aramits Aramits Catégories d’évènement: Aramits

Pyrénées-Atlantiques

Méditation sonore et vibratoire Etape en Barétous 8 place du Guirail Aramits

2022-03-29

Aramits Pyrénées-Atlantiques Aramits EUR 15 15 Venez vivre l’expérience d’une méditation sonore et vibratoire au rythme des bols sonores, cymbales, des carillons et autres instruments intuitifs.

Cette expérience vous invite à vivre un état d’apaisement, de calme et sérénité dans l’instant présent : un moment pour vous, pour prendre soin de vous.

Animé par Patricia Lafourcade (sophrologue praticienne de massage sonore).

Cette expérience vous invite à vivre un état d’apaisement, de calme et sérénité dans l’instant présent : un moment pour vous, pour prendre soin de vous.

+33 6 66 36 90 68

Cette expérience vous invite à vivre un état d’apaisement, de calme et sérénité dans l’instant présent : un moment pour vous, pour prendre soin de vous.

Animé par Patricia Lafourcade (sophrologue praticienne de massage sonore). P. Lafourcade

Etape en Barétous 8 place du Guirail Aramits

