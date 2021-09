Guyancourt Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt, Yvelines Méditation sonore à l’UVSQ Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Maison de l'étudiant Marta Pan, le mercredi 13 octobre à 17:30

Venue d’Asie, la méditation avec les gongs est une technique multi-millénaire. Quand ils sont joués, les puissantes vibrations des gongs entrent en résonance avec le corps humain. Ces ondes ou vibrations viennent rééquilibrer le fonctionnement des cellules sur le plan émotionnel.

Etudiant :: Gratuit / Personnel :: 3€

La Méditation Sonore guidée utilise la propriété des sons thérapeutiques pour accélérer le processus méditatif. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-10-13T17:30:00 2021-10-13T19:00:00

