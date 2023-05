Méditation pleine conscience en silence Espace Beauregard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Méditation pleine conscience en silence Espace Beauregard, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. payant Tarif unité : 17€ Réduction accordée

Pour se centrer, être présent et attentif. L’expérience de méditer 45 minutes en silence. MEDITER EN SILENCE selon la MEDITATION PLEINE CONSCIENCE

– 45 mn de pratique de méditation pleine conscience en position assise – en silence –

– Rappel des bases en début de cours

– Dialogues et partages avec questions-réponses à la fin du cours. L’objectif n’est pas de réussir une performance, mais de rester centré, attentif, présent à tout ce qui émerge dans cette expérience : pensées, images mentales, sensations corporelles, émotions….. Un réel entrainement à approfondir sa pratique méditative. Christiane Beaugé est une professionnelle ; enseignante de Méditation Pleine Conscience et du Programme MBSR Réduction du stress. Elle est aussi relaxologue et sophrologue. Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : http://www.pleineconscience75.com/2020_PLEINE_CONSCIENCE/Accueil.html espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com/2020_PLEINE_CONSCIENCE/Accueil.html

