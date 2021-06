Husseren-Wesserling Chapelle du Parc de Wesserling Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Méditation musicale Chapelle du Parc de Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Chapelle du Parc de Wesserling, le dimanche 5 septembre à 17:00

Dimanche 5 septembre à 17h l’ensemble des Agrémens Enchanteurs vous entraînera dans une ode à la musique baroque. Claire Ledain à l’orgue, Denis Picaudé et André Reichert à la flûte à bec alto sauront magnifier des pièces de Loeillet, Marcello, Vivaldi, Haendel, Telemann, Pepusch. C’est avec plaisir, que nous vous convions à une heure de méditation musicale. Informations pratiques Contacts : – Pasteure Anne Heitzmann-Geiss : [[annerhg@yahoo.com](mailto:annerhg@yahoo.com)](mailto:annerhg@yahoo.com) – Claudine Graber : [[c.graber@hotmail.fr](mailto:c.graber@hotmail.fr)](mailto:c.graber@hotmail.fr) – Entrée libre, Plateau – Le nombre est de 25 places. Possibilité de réservation au 06.56.79.03.14

Réservation vivement conseillée

Pour la saison estivale, la Chapelle du Parc de Wesserling ouvre ses portes pour vous faire découvrir les sonorités de l’orgue romantique Walcker datant de 1868. Chapelle du Parc de Wesserling rue du parc wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

2021-09-05T17:00:00 2021-09-05T18:00:00

