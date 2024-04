Méditation guidée Cercle de femme #4 La créativité & prendre du temps pour soi Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, vendredi 17 mai 2024.

✨ Cercle de femmes la créativité & prendre du temps pour soi✨

Vous êtes invitées par Mélanie Billard à vous joindre à notre Cercle de femmes la créativité & prendre du temps pour soi, le Vendredi 17 mai, de 19h à 20h ‍ ‍

Programme

Rejoignez-nous pour une soirée dédiée à explorer notre potentiel créatif, à nous amuser avec différentes formes d’expression, que ce soit à travers l’écriture, le collage ou d’autres supports artistiques.

Dans un cadre chaleureux et bienveillant, nous prendrons le temps de nous connecter à notre essence créative, de nous immerger dans l’inspiration et de cultiver notre joie intérieure.

Préparez-vous à libérer votre imagination, à vous laisser emporter par le flux de la créativité et à partager des moments précieux avec d’autres femmes inspirantes.

Préparez-vous à une soirée de croissance personnelle, d’émotions sincères et de rires partagés, entre femmes ‍ ‍

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

️ Réservez votre créneau en ligne

Tarif 15 € (à régler sur place, le jour J)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 20:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Méditation guidée Cercle de femme #4 La créativité & prendre du temps pour soi Vernon a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération