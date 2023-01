Méditation Granville, 30 janvier 2023, Granville .

Méditation

Moon care 8 rue des pêcheurs Granville 50400

2023-01-30 17:00:00 – 18:00:00

Moon care 8 rue des pêcheurs

Granville

50400

Une invitation pour apaiser le mental, trouver le calme, la paix, la sérénité et la joie.

Cette parenthèse, vous apprendra à gérer votre stress et à augmenter votre capacité à faire face aux difficultés quotidiennes.

Être à l’écoute de son corps et de ses sensations, obtenir une détente musculaire et émotionnelle, améliorer sa présence à soi-même et mettre de la conscience sur sa respiration… Un rituel guidé dans le non-jugement et la bienveillance.

Un temps de bien-être pour soi. Un vrai temps à la rencontre du meilleur de soi.

Nombre de place limité.

Paiement sur place.

Pour réserver votre place mooncaregranville@gmail.com ou marynesun.com.

Rendez vous chez Moon Care – 8 rue des pécheurs – 50400 Granville.

