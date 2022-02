Méditation et contemplation aux jardins de la Muette Largny-sur-Automne, 4 juin 2022, Largny-sur-Automne.

Méditation et contemplation aux jardins de la Muette Largny-sur-Automne

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

Largny-sur-Automne Aisne Largny-sur-Automne

13.5 13.5 Accordez-vous une pause méditative et contemplative, dans les magnifiques jardins de la Muette. Durant 1h30, expérimentez les bienfaits de la méditation avec Serge. Cultivez votre posture dans la détente et la bienveillance. Profitez de la simplicité de l’instant présent et libérez votre esprit des pensées inutiles. Après la séance, poursuivez votre expérience bien-être en admirant les jardins. À partir de 15 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/meditation-aux-jardins-de-la-muette

OTRV

Largny-sur-Automne

dernière mise à jour : 2022-02-12 par