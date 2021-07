MEDITATION EN PLEINE CONSCIENCE Pornic, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Pornic.

MEDITATION EN PLEINE CONSCIENCE 2021-07-18 – 2021-07-18 La fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles

Pornic Loire-Atlantique

La médiation de pleine conscience consiste à diriger son attention d’une manière intentionnelle à l’expérience du moment présent, à reconnaître nos sensations, émotions, pensées, sentiments – sans jugement de valeur, avec curiosité, neutralité et bienveillance.

Avec la pratique vous apprendrez à accueillir l’expérience telle qu’elle est, et à entretenir une nouvelle relation avec ce qui se présente à vous.

Une invitation à entrer en amitié avec vous-même, instant après instant, pour une vie plus consciente et apaisée.

Pour tous publics débutants ou confirmés

Matériels sur place (coussins, tapis de yoga, zabutons) mais possibilité de venir avec son propre matériel.

Prévoir une tenue décontractée.

Découvrez ou redécouvrez l’expérience de vos sensations.

restaurant@lafontaineauxbretons.fr +33 2 51 74 07 07 http://www.ecodomaine-la-fontaine.fr/

