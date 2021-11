Méditation de Pleine Lune pour les Hommes Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom., 21 novembre 2021, Saint-Amant-Tallende.

Méditation de Pleine Lune pour les Hommes

Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom., le dimanche 21 novembre à 21:00

Bonjour à tous, dans cette énergie de la Pleine Lune, je vous propose de nous retrouver en ligne et de vous accompagner dans cette belle méditation de Pleine Lune proposée par Miranda Gray (Bénédiction de l’Utérus, Lune Rouge…). C’est une vibration élevée de l’amour et de lumière du Divin Féminin spécifiquement pour les hommes. Réunis en un tout harmonieux : masculin et féminin à l’intérieur de nous, et à l’extérieur. Sur le cheminement de votre masculinité authentique… Les méditations sont suivies d’un temps d’échange et de partage suivant les envies du groupe dans la bienveillance et l’humanité. Cette méditation est réservée aux hommes de tous âges. Au plaisir de partager ce moment avec vous… Lydie

Penser à réserver votre place. Tarif conseillé 12€, participation libre en conscience.

Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. 63450 Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme



2021-11-21T21:00:00 2021-11-21T22:30:00