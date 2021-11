Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes. L’Arbre de Vie, 20 novembre 2021, Saint-Amant-Tallende.

Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes.

L’Arbre de Vie, le samedi 20 novembre à 20:30

Bonjour à toutes, Novembre : Vert avec des flammes jaunes. Le Rayon Vert nous apporte un ancrage doux et aligné avec le cœur qui nous permet de nous mettre au service des femmes, de la Nature, de la Terre, et de tous les aspects et formes du Féminin Divin. Avec notre cœur ouvert et prêt à donner, et sensibles aux énergies de la Nature, les flammes jaunes de la joie peuvent entrer dans notre vie et l’illuminer. Nous continuerons ce temps par un cercle de paroles. Cette méditation est réservée aux femmes de tous âges. Merci de vous munir de 2 bols et d’un foulard (de couleur Vert avec des flammes jaunes). Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie* – Moon Mother

Penser à réserver votre place. Prix : 12€, participation libre en conscience.

Dans cette énergie de la Pleine Lune, je vous propose de nous retrouver et de vous accompagner dans cette belle méditation du Rayon de Pleine Lune proposée par Miranda Gray.

L’Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:30:00