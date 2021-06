Saint-Amant-Tallende L'Arbre de Vie Puy-de-Dôme, Saint-Amant-Tallende Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes. L’Arbre de Vie Saint-Amant-Tallende Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes. L’Arbre de Vie, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Amant-Tallende. Méditation de Pleine Lune & Cercle de Femmes.

L’Arbre de Vie, le vendredi 25 juin à 20:30

Bonjour à toutes, Juin : Le Rayon Noir de la Mère Ténébreuse (Dark Mother) nous transmet la sagesse féminine de l’acceptation, de l’autorisation, ainsi que la connexion avec l’univers. Le Rayon orange nous apporte un sentiment d’appartenance à une communauté afin que nous puissions diffuser cette sagesse à travers la chaleur et la solidarité. Nous continuerons ce temps par un cercle de paroles. Cette méditation est réservée aux femmes de tous âges. Merci de vous munir de 2 bols et d’un foulard (de couleur Vert & Bleu clair). Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie* – Moon Mother

Penser à réserver votre place. Prix : 12€, participation libre en conscience.

Dans cette énergie de la Pleine Lune, je vous propose de nous retrouver et de vous accompagner dans cette belle méditation du Rayon de Pleine Lune proposée par Miranda Gray. L’Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme

