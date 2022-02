Méditation & danse Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

Méditation & danse Parentis-en-Born, 21 mars 2022, Parentis-en-Born. Méditation & danse ESPACE DU MOUQUET 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born

2022-03-21 18:00:00 – 2022-03-21 ESPACE DU MOUQUET 263 Route du Mouquet

Méditation dynamique (en mouvement) qui se fait debout pendant 45 minutes environ (on s'allonge à la fin), afin d'effectuer des mouvements simples et fluides dans 4 directions au rythme d'une musique dédiée. Pour votre confort, pensez à emmener : bouteille d'eau et tapis de sol + coussin et plaid. Réservation obligatoire.

ESPACE DU MOUQUET 263 Route du Mouquet Parentis-en-Born

