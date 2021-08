Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Méditation dans le cloître » retour à soi » Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Méditation dans le cloître » retour à soi »
2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28 11:30:00 11:30:00
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
4 place des portes
Sainte-Croix-en-Jarez

EUR 9

Un moment pour se reconnecter dans un lieu empreint d’énergie et de spiritualité au cœur de la Chartreuse.

A partir de 12 ans. Prévoir une couverture.

Animé par Gisèle Derpet, thérapeute énergéticienne chartreuse@saintecroixenjarez.com +33 4 77 20 20 81 http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

