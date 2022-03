MÉDITATION COLLECTIVE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

MÉDITATION COLLECTIVE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 24 mars 2022, Baugé-en-Anjou. MÉDITATION COLLECTIVE À BAUGÉ Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou

2022-03-24 – 2022-03-24 Baugé 44 rue Victor Hugo

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Méditation collective

Venez profiter d’une heure de pause mentale.

Prévoir tapis de yoga ou cousin, gourde, châle

Sur inscription. Méditation collective À BAUGÉ +33 6 24 62 40 35 Méditation collective

Venez profiter d’une heure de pause mentale.

Prévoir tapis de yoga ou cousin, gourde, châle

Sur inscription. Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé 44 rue Victor Hugo Ville Baugé-en-Anjou lieuville Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

MÉDITATION COLLECTIVE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou 2022-03-24 was last modified: by MÉDITATION COLLECTIVE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 24 mars 2022 Baugé en Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire