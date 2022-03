Méditation biblique Eglise St Jean Bosco Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise St Jean Bosco, le mercredi 16 mars à 20:00 La Croisée des Chemins, groupe paroissial, vous invite à une méditation biblique sur notre regard vis-à-vis des réfugiées avec un témoignage d’une accompagnée. Eglise St Jean Bosco 79 Rue Alexandre Dumas 75020 Paris Paris Paris

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:30:00

