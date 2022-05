Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch, 14 mai 2022 10:15, Auch.

Nuit des musées Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch Samedi 14 mai, 09h15, 10h15 Gratuit. Durée : 30 minutes. Places très limitées ! Sur inscription au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

Détendez-vous, admirez la nature peinte par Jean-Louis Rouméguère, et laissez-vous aller à une séance de méditation avec Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga).

Détendez-vous, admirez la nature peinte par Jean-Louis Rouméguère, et laissez-vous aller à une séance de méditation avec Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga). Vous pourrez ensuite déambuler librement dans les salles du musée.

Pensez à apporter un tapis ! Durée : 30 minutes.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le musée des Amériques — Auch présente la seconde collection d’art pré-colombien de France après le Musée du Quai Branly.

Ses autres collections remarquables vous feront parcourir l’antiquité, les beaux-arts, la sculpture et les arts de Gascogne.

Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

https://ameriques-auch.fr

Parking at nearby Lissagaray quay (300m) Free. Duration: 30 minutes. Places very limited! On registration at 05 62 05 74 79 or by mail [musee@grand-auch.fr](mailto:musee@grand-auch.fr) Saturday 14 May, 09:15, 10:15

The Museum of the Americas — Auch presents the second pre-Columbian art collection in France after the Musée du Quai Branly. Its other remarkable collections will take you through antiquity, fine arts, sculpture and the arts of Gascony. hearing impairment

Relájate, admira la naturaleza pintada por Jean-Louis Rouméguère, y déjate llevar por una sesión de meditación con Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga). A continuación, podrá pasear libremente por las salas del museo.

¡No olvides traer una alfombra! Duración: 30 minutos.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Gratis. Duración: 30 minutos. ¡Plazas muy limitadas! Previa inscripción al 05 62 05 74 79 o por e-mail [musee@grand-auch.fr](mailto:musee@grand-auch.fr) Sábado 14 mayo, 09:15, 10:15

9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch 32000 Auch Occitanie