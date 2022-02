Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch, 14 mai 2022, Auch. Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière

le samedi 14 mai à Musée des Amériques-Auch

Détendez-vous, admirez la nature peinte par Jean-Louis Rouméguère, et laissez-vous aller à une séance de méditation avec Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga). Vous pourrez ensuite déambuler librement dans les salles du musée. Pensez à apporter un tapis ! Durée : 30 minutes.

Gratuit. Durée : 30 minutes. Places très limitées ! Sur inscription au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

Détendez-vous, admirez la nature peinte par Jean-Louis Rouméguère, et laissez-vous aller à une séance de méditation avec Emiliana Gil Ocanto (Ananta Yoga). Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:15:00 2022-05-14T09:45:00;2022-05-14T10:15:00 2022-05-14T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Musée des Amériques-Auch Adresse 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Ville Auch lieuville Musée des Amériques-Auch Auch Departement Gers

Musée des Amériques-Auch Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/

Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch 2022-05-14 was last modified: by Méditation autour de l’exposition JLR : Peindre la lumière Musée des Amériques-Auch Musée des Amériques-Auch 14 mai 2022 Auch Musée des Amériques - Auch Auch

Auch Gers