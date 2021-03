Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Méditation assise – En visio-conférence Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Méditation assise – En visio-conférence, 2 avril 2021, Pléneuf-Val-André.
2021-04-02 19:00:00 – 2021-04-02 20:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Séance en ligne sur le site Internet du Fil du Yoga. Le thème : l’Amour inconditionnel. Organisée par Fabienne Costa du Fil du Yoga. Payant. fabindia.costa@gmail.com +33 6 09 39 41 80 http://www.le-fil-du-yoga.fr/ Séance en ligne sur le site Internet du Fil du Yoga. Le thème : l’Amour inconditionnel. Organisée par Fabienne Costa du Fil du Yoga. Payant.

