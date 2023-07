Participez à un marché aux livres d’occasion Méditathèque Ribeauvillé Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Participez à un marché aux livres d’occasion Méditathèque Ribeauvillé, 17 septembre 2023, Ribeauvillé. Participez à un marché aux livres d’occasion Dimanche 17 septembre, 10h00 Méditathèque La médiathèque organise un marché aux livres d’occasion où vous pourrez venir chercher et sûrement trouver votre bonheur à bon prix. Méditathèque 2 rue de l’Instituteur Ortlieb, 68150 Ribeauvillé Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est La médiathèque s’est installée dans l’ancienne école de filles de la ville. Café littéraire, Jeux de rôles, rencontres-débats, après-midis contes etc… sont annoncés par la presse locale et affichés en bibliothèque. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

