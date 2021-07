Mandeure Théâtre Antique de Mandeure Doubs, Mandeure Mediomatrici Théâtre Antique de Mandeure Mandeure Catégories d’évènement: Doubs

Mandeure

Vous assisterez à des démonstrations artisanales, des présentations de l’armement et des techniques de combats gaulois, un concert de lyre digne des bardes… Retrouvez dans leur campement gaulois la troupe de reconstitution « Mediomatrici ». Théâtre Antique de Mandeure Rue du théâtre 25350 Mandeure Mandeure Doubs

