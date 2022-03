MedInTechs, le salon des nouvelles technologies médicales Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MedInTechs, le salon des nouvelles technologies médicales Parc Floral de Paris, 8 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au mercredi 09 mars 2022 :

mardi, mercredi

de 09h00 à 20h00

gratuit

Paris accueille un évènement unique au monde, MedInTechs, sur les nouvelles technologies médicales. Emerveillez vous, amusez vous, enrichissez vous en découvrant les révolutions technologiques du monde médical qui transforment votre santé. Profitez de : Conférences passionnantes

Escape Game, Mise en situation Black Mirror, Réalité virtuelle …

Nombreux cadeaux à gagner

Testez les révolutions technologiques d’aujourd’hui et de demain sur plus de 100 stands & ateliers. Idéal pour tous les âges Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012 Contact : https://www.medintechs.com https://www.facebook.com/Medintechs-111490454673860 Conférence;Innovation;Loisirs;Salon;Sciences

Date complète :

2022-03-08T09:00:00+01:00_2022-03-08T20:00:00+01:00;2022-03-09T09:00:00+01:00_2022-03-09T20:00:00+01:00

MedInTechs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Floral de Paris Adresse Route de la Pyramide Ville Paris lieuville Parc Floral de Paris Paris Departement Paris

Parc Floral de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MedInTechs, le salon des nouvelles technologies médicales Parc Floral de Paris 2022-03-08 was last modified: by MedInTechs, le salon des nouvelles technologies médicales Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris 8 mars 2022 Parc Floral de Paris Paris Paris

Paris Paris