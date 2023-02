MedInTechs 2023 : l’événement innovation & santé incontournable ! Parc Floral de Paris, 13 mars 2023, Paris.

Du lundi 13 mars 2023 au mardi 14 mars 2023 :

. gratuit

La santé est en plein bouleversement, venez découvrir gratuitement les innovations santé au Parc Floral de Paris les 13 et 14 mars 2023.

Pour sa deuxième édition, MedInTechs est l’événement de 2023 à ne pas manquer pour tous ceux qui s’intéressent à l’innovation et à la santé.

Dans le magnifique espace du Parc floral, vous serez invité(e) à découvrir gratuitement ses différents “villages” (robotique chirurgicale, prévention, emploi…), à flâner entre les stands pour tester les innovations en santé passionnantes et ludiques, et à vous installer confortablement dans la salle de conférence pour écouter les plus grands experts en santé détailler en quoi le monde de la santé est à l’aube de sa plus grande évolution.

Plus de 20 conférences permettront d’aborder de nombreux thèmes, comme l’aidance, le métaverse, l’engagement des patients, l’influence du climat sur notre alimentation et bien d’autres sujets…explorés à la lumière des transformations de la santé qui bouleversent notre monde.

MedInTechs est un lieu de partage, d’enrichissement, de rencontres et d’émerveillement auquel tout le monde est convié : passionnés et professionnels de l’innovation, professionnels du monde de la santé, et citoyens curieux ou engagés pour leur propre santé.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

MedInTechs MedInTechs 2023