Médine L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrnes-Orientales

Médine L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR, 7 avril 2023, PERPIGNAN. Médine L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 21:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série Enfant du Destin. Médine Votre billet est ici L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR PERPIGNAN Av du Général Leclerc Pyrnes-Orientales Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.

Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série Enfant du Destin. .27.2 EUR27.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrnes-Orientales Autres Lieu L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR Adresse Av du Général Leclerc Ville PERPIGNAN Tarif 27.2-27.2 lieuville L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR PERPIGNAN Departement Pyrnes-Orientales

L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR PERPIGNAN Pyrnes-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Médine L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR 2023-04-07 was last modified: by Médine L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR 7 avril 2023 L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR PERPIGNAN

PERPIGNAN Pyrnes-Orientales