MÉDINE Laval, 15 octobre 2022, Laval.

MÉDINE Laval

2022-10-15 – 2022-10-15

Laval 53000

16 EUR Un timbre rocailleux pour mettre en relief la finesse de ses textes, une musicalité́ débordante qui ferait pâlir les plus élitistes :

c’est la signature artistique du rappeur havrais Médine depuis maintenant sept albums.

Naviguant aisément entre punchlines incisives, storytelling et messages intimes, le rappeur havrais n’hésite plus à utiliser sa musique pour se livrer et dévoiler ses failles.

En filigrane de tout ce qu’il a proposé́ depuis plus de 15 ans de carrière, Médine conte des histoires de luttes éternelles qui se jouent dans le cœur de tout être humain : entre l’instinct et la raison, les principes et les pulsions, la logique et l’émotion. Ses textes se veulent originaux et percutants pour ne laisser aucun auditeur indiffèrent. Après son projet « Grand Médine », précédé́ du single d’or

« KYLL » avec Booba et une tournée dans toute la France, Médine fait son retour deux ans plus tard avec son huitième album : « Médine France ».

Médine France Tour

