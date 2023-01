Médine + Gulien Creil, 4 mars 2023, Creil SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme Creil Sud Oise Creil.

Médine + Gulien

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04 23:30:00

Creil

Oise

Creil

16 16 Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, a démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.

Souvent caricaturé par certains médias ou personnalités hostiles, Médine s’inscrit à l’inverse dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message.

Mal-être, autodestruction et une pointe de misanthropie : le lillois Gulien vous embarque dans la noirceur de son univers, son flow assassin et ses textes sarcastiques sauront satisfaire les amateurs de punchlines.

+33 3 44 72 21 40 http://www.gam-creil.fr/

François Vallée

Creil

