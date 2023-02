MEDINE GULIEN LA GRANGE A MUSIQUE CREIL Catégories d’Évènement: Creil

MEDINE GULIEN LA GRANGE A MUSIQUE, 4 mars 2023, CREIL. MEDINE GULIEN LA GRANGE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles. Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des “Enfant du Destin”. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied. Souvent caricaturé par certains médias ou personnalités hostiles, Médine s’inscrit à l’inverse dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Celui qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris” se veut aujourd’hui rassembleur avec ce 8ème album symboliquement intitulé “Médine France”. Votre billet est ici LA GRANGE A MUSIQUE CREIL 16 Rue Salvator Allende Oise LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles. Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des “Enfant du Destin”. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.

