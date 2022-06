Médine, 2 décembre 2022, .

22 25 Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.



Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des “Enfant du Destin”.

Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.

Souvent caricaturé par certains médias ou personnalités hostiles, Médine s’inscrit à l’inverse dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message. Celui qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris” se veut aujourd’hui rassembleur avec ce 8ème album symboliquement intitulé « Médine France ».



Médine signe avec ce nouvel album une véritable carte d’identité de son parcours et de ce qui le façonne en tant qu’homme. Rappelant tour à tour son héritage multiculturel, son attachement havraisainsi que son ancrage français, l’artiste se dévoile sans pudeur.



Au travers de ce nouveau projet résolument sombre et personnel, Médine dresse un portrait pessimiste de la France actuelle tout en conservant une lueur d’espoir pour les générations futures. Médine se plonge également dans son passé en évoquant les injustices traversées sur lesquelles il porte un regard amer ou encore ses erreurs d’antan comme pour mieux préparer la jeunesse à ne pas les reproduire.



Une nouvelle fois, Médine assène un véritable coup de pied dans la fourmilière du conformisme, des extrêmes et de la politique politicienne en nous confrontant à nos propres contradictions. Ne souhaitant pas diluer son message, le havrais a fait le choix d’être le seul porte voix de l’album durant ces 14 titres dont certains sans refrain, comme pour mieux appuyer son propos. Musicalement, il fait le choix de l’ouverture autour d’une équipe élargie et éclectique composée de Wladimir Pariente, Tortoz, Redzol, Junior Alaprod, Le Motif tout en confiant la réalisation artistique à Kaonefy. Il n’en oublie pas pour autant son équipe de toujours, avec la présence de General, Tiers ou encore Proof qui signe une nouvelle fois un monumental « Enfant du Destin ».

Rendez-vous le 2 décembre avec Médine sur la scène du Molotov.

