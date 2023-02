MEDINE +1ERE PARTIE LE KUBB – LE TANGRAM EVREUX Catégories d’Évènement: Eure

Évreux

MEDINE +1ERE PARTIE LE KUBB – LE TANGRAM, 10 février 2023, EVREUX. MEDINE +1ERE PARTIE LE KUBB – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. en accord avec FURAX et MIND Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. Il signe avec Médine France, son nouvel album, une véritable carte d’identité de son parcours et de ce qui le façonne en tant qu’homme. Rappelant tour à tour son héritage multiculturel, son attachement havrais ainsi que son ancrage français, l’artiste se dévoile sans pudeur dans cet album résolument sombre et personnel, mais qui donne une lueur d’espoir pour les générations futures. Votre billet est ici LE KUBB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure en accord avec FURAX et MIND Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. Il signe avec Médine France, son nouvel album, une véritable carte d’identité de son parcours et de ce qui le façonne en tant qu’homme. Rappelant tour à tour son héritage multiculturel, son attachement havrais ainsi que son ancrage français, l’artiste se dévoile sans pudeur dans cet album résolument sombre et personnel, mais qui donne une lueur d’espoir pour les générations futures. .27.0 EUR27.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Évreux Autres Lieu LE KUBB - LE TANGRAM Adresse 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Ville EVREUX Tarif 27.0-27.0 lieuville LE KUBB - LE TANGRAM EVREUX Departement Eure

LE KUBB - LE TANGRAM EVREUX Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

MEDINE +1ERE PARTIE LE KUBB – LE TANGRAM 2023-02-10 was last modified: by MEDINE +1ERE PARTIE LE KUBB – LE TANGRAM LE KUBB - LE TANGRAM 10 février 2023 LE KUBB - LE TANGRAM EVREUX

EVREUX Eure