Médiévales de Sagonne Sagonne Sagonne, 23 juillet 2022, SagonneSagonne.

Médiévales de Sagonne Sagonne Sagonne

2022-07-23 09:00:00 – 2022-07-24 20:00:00

Sagonne Cher Sagonne Cher

4 EUR Sagonne Au programme : Artisanat et marché médiéval, camps médiévaux, danse et troubadours, tir à l’arc, jeux et animations pour enfants, restauration sur place

Un marché médiéval se déroule pendant les 2 jours.

+33 2 48 80 01 27 http://www.chateausagonne.com/

Au programme : Artisanat et marché médiéval, camps médiévaux, danse et troubadours, tir à l’arc, jeux et animations pour enfants, restauration sur place

Route Jacques Coeur

Sagonne Sagonne

dernière mise à jour : 2022-04-21 par