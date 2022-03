Médiévales de Bruch Bruch, 4 juin 2022, Bruch.

Médiévales de Bruch Bruch

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05

Bruch Lot-et-Garonne Bruch

Du samedi 4 au dimanche 5 juin c’est le grand retour des Médiévales de Bruch ! Cette année encore, remontez le temps de quelques siècles et plongez dans une ambiance médiévale au cœur du castrum de Bruch ! A travers le labyrinthe des rues bruchoises, venez vivre pendant deux jours au rythme des chevaliers, des seigneurs, des troubadours et autres curiosités. Plongez au cœur du Moyen-Âge, et remontez le temps vers une aventure fabuleuse.

+33 7 81 81 13 81

Bruch

