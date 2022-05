Médiévales de Brocéliande

Médiévales de Brocéliande, 6 août 2022, . Médiévales de Brocéliande

2022-08-06 11:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 Les médiévales de Brocéliande reviennent cette année : un marché d’une quarantaine d’échoppes et une fête médiévale fantastique : musique, jeux, contes, spectacles, campement.

La compagnie Artouaï animera le marché avec des déambulations, avec la compagnie de Gueule de Loup et son dragon.

Inclus dans le prix d'entrée du château.

