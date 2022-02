Médiévale de la tulipe Dondas, 9 avril 2022, Dondas.

Médiévale de la tulipe Dondas

2022-04-09 – 2022-04-10

Dondas Lot-et-Garonne Dondas

EUR Médiévale de la tulipe : campement médiéval, artisanat et démonstration de vieux métiers, tir à l’arc, lancer de hache, combat et poliorcétique, chevalier, sorcière et magicien …

+33 6 80 90 53 03

Cyril

Dondas

