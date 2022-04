Médicus, médecin des gladiateurs

2022-04-09 – 2022-04-11 Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux et d’un médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat prestigieux, le second expérimente avec vous sa nouvelle médecine. Le temps d’un spectacle, venez à la rencontre d’un gladiateur et de son médecin. Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux et d’un médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat prestigieux, le second expérimente avec vous sa nouvelle médecine. dernière mise à jour : 2022-01-18 par

