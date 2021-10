Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône Medicus, médecin des gladiateurs Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Medicus, médecin des gladiateurs Amphithéâtre (Les arènes), 25 octobre 2021, Arles. Medicus, médecin des gladiateurs

du lundi 25 octobre au samedi 6 novembre à Amphithéâtre (Les arènes)

Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux et d’un médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat prestigieux, le second expérimente avec vous sa nouvelle médecine. A travers cette création artistique _in situ_ autour du monument et de son histoire, la direction du patrimoine vous propose un spectacle fantaisiste et comique.

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Comédie présentée par Acta dans l’amphithéâtre (arènes) Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T11:30:00 2021-10-25T12:15:00;2021-10-27T11:30:00 2021-10-27T12:15:00;2021-10-30T11:30:00 2021-10-30T12:15:00;2021-11-01T11:30:00 2021-11-01T12:15:00;2021-11-03T11:30:00 2021-11-03T12:15:00;2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T12:15:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Amphithéâtre (Les arènes) Adresse Rond-point des Arènes 13200 Arles Ville Arles lieuville Amphithéâtre (Les arènes) Arles