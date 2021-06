Poissy Musée du Jouet Poissy, Yvelines Médiations par les petits ambassadeurs du patrimoine de Poissy Musée du Jouet Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Médiations par les petits ambassadeurs du patrimoine de Poissy Musée du Jouet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Poissy. Médiations par les petits ambassadeurs du patrimoine de Poissy

Musée du Jouet, le samedi 3 juillet à 18:00

**Les enfants du Conseil municipal Junior (CMJ) endossent le costume de « petit ambassadeur du patrimoine » pour vous présenter quelques jouets choisis dans les collections.** Cette opération d’initiation à la médiation culturelle, mise en place par le musée, est adoptée depuis plusieurs années à Poissy, grâce à l’investissement des jeunes élus du CMJ et leurs encadrants. Elle permet de faire découvrir aux visiteurs le patrimoine de la ville, et plus particulièrement les collections du Musée du Jouet, dans une approche ludique et détendue. Venez écouter et encourager nos médiateurs en herbe !

Gratuit, sur inscription. Participants limités à 10 autour de chaque médiateur. Les horaires précis de présentation des jouets seront confirmés ultérieurement.

Les enfants du Conseil municipal Junior (CMJ) endossent le costume de « petit ambassadeur du patrimoine » pour vous présenter quelques jouets choisis dans les collections. Musée du Jouet 1 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée du Jouet Adresse 1 enclos de l'Abbaye 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Musée du Jouet Poissy