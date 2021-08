Toulon Muséum départemental du Var Toulon, Var Médiations libres dans le Muséum : Œuf pour tous, tous pour l’œuf ! Muséum départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Des oeufs ? Des oeufs de qui, des oeufs de quoi, des oeufs, pour- quoi ? Autant de questions à creuser, au travers de l’exposition “OEUF”, au fil de médiations à l’impromptu. Les collections d’histoire naturelle sont variées et complexes, l’occasion de poser toutes vos questions autour de ce patrimoine hors du commun. Etape essentielle du cycle de la vie, l’œuf sera également propice pour s’interroger sur le paradoxe de l’œuf, fragile berceau d’une vie naissante et ingénieuse enceinte protectrice.

Accès libre sans réservation. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Des médiateurs seront dans l’exposition temporaire « ŒUF » du Muséum départemental du Var pour vous accompagner dans toutes vos interrogations, à la découverte de notre riche bi-ŒUF-diversité ! Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon Var

