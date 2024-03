Médiations flashs autour de la soie et du cachemire Musée de la Bonneterie Troyes, samedi 18 mai 2024.

Médiations flashs autour de la soie et du cachemire A l’occasion de la Nuit des musées sur le thème : « À l’international : pour les Jeux Olympiques, vos musées s’ouvrent au monde ! », le musée de la bonneterie représente l’Asie, avec notamment, ses col… Samedi 18 mai, 20h00 Musée de la Bonneterie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées sur le thème : « À l’international : pour les Jeux Olympiques, vos musées s’ouvrent au monde ! », le musée de la bonneterie représente l’Asie, avec notamment, ses collections en soie et cachemire.

La responsable des collections présente ces collections toute la soirée à travers des médiations flashs.

Musée de la Bonneterie 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le musée de Vauluisant présente deux pans de l’histoire de la cité : LE « BEAU 16e SIÈCLE » CHAMPENOIS et la BONNETERIE. Cette année, la thématique commune aux quatre musées de la Ville de Troyes est : « Retour dans le passé ». De 20h à minuit, dans une ambiance festive, elle propose au public une déambulation nocturne comprenant des animations, des spectacles et des rencontres pleines de couleurs. En une nuit, comme dans une machine à remonter dans le temps, découvrez nos ancêtres les Sénons, les collections d’archéologiques, le Beau 16è siècle, la pharmacopée du 18è siècle et l’épopée industrielle…. Gratuité le samedi 19 mai de 20h à minuit et le week-end des 19 et 20 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

©VilleTroyes