En partenariat avec les étudiants de Licence « Sciences des Organisations » de l’Université Paris Dauphine et Zoé Gascons (étudiante bénévole). Vous vous posez des questions sur les bifaces du Paléolithique, les premiers villages, sur l’art celtique ou encore sur la construction de la chapelle du Château de Saint-Germain-en-Laye ? N’hésitez pas à interroger les étudiants de l’Université Paris Dauphine spécialement venus pour être à votre disposition et à votre écoute.

Entrée libre. Renseignements auprès du service du développement culturel et des publics : 01 34 51 65 36 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30) ou reservation.man@culture.gouv.fr .

Des questions sur les bifaces du Paléolithique, les premiers villages, l’art celtique ou l’architecture de la chapelle ? Vous pourrez interroger les étudiants présents qui seront à votre écoute. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:30:00

