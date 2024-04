Médiation par les étudiants de l’Ecole du Louvre Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, samedi 18 mai 2024.

Médiation par les étudiants de l’Ecole du Louvre Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Accès : depuis le Square du Palais Galliera (avenue du Président Wilson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Tout au long de la soirée, des étudiants de l’École du Louvre en histoire de l’art, de la mode ou de l’architecture, accueilleront les visiteurs dans le jardin du musée et présenteront, de manière sensible et singulière, une thématique en lien avec l’histoire du musée et l’exposition La mode en mouvement #2.

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 56 52 86 21 http://www.palaisgalliera.paris.fr Métro Iéna / Alma Marceau

