Nuit des musées Médiation par des lycéens du lycée Daudet Carré d’art – musée d’art contemporain Samedi 14 mai, 19h30 entrée libre – présence dans les salles

Médiation personnelle par des élèves du lycée Daudet de Nîmes

Les lycéens se sont emparés de l’oeuvre de Julien Creuzet afin de la faire découvrir au public.

Un travail de médiation mené au cours de ce trimestre.

Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres.

free entrance – presence in the rooms Saturday 14 May, 19:30

Housed since 1993 in the beautiful building designed by Lord Norman Foster, the collection of the Museum of Contemporary Art illustrates the period from the 1960s to the present day, with nearly 400 works.

Los estudiantes de secundaria se apoderaron de la obra de Julien Creuzet con el fin de hacerla descubrir al público. Un trabajo de mediación llevado a cabo durante este trimestre.

entrada libre – presencia en las salas Sábado 14 mayo, 19:30

Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, Gard, Occitanie, France 30000 Nîmes Occitanie