Le livre à l’épreuve des réseaux ? Journée interprofessionnelle : Quels sont les nouveaux enjeux des outils numériques dans le rapport des professionnels du livre et leur public ? Quelles nouvelles possibilités les réseaux sociaux ont à offrir ? Venez en discuter à Cobalt ! Ouvert à tous ! Inscrivez-vous : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNoO7mG2se6XIzQ81Vvw8Or5o5SMjwyUZAGGrQWmw5DMpztg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNoO7mG2se6XIzQ81Vvw8Or5o5SMjwyUZAGGrQWmw5DMpztg/viewform) Lundi 09 mai de 9h à 17h À Cobalt, 5 Rue Victor Hugo Poitiers Organisé par les étudiants en deuxième année du master LIMES, de l’université de Poitiers

