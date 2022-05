Médiation flash Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Médiation flash Musée et jardin départementaux Albert-Kahn, 14 mai 2022, Boulogne-Billancourt. Médiation flash

Musée et jardin départementaux Albert-Kahn, le samedi 14 mai à 19:00

L’exposition permanente du nouveau musée départemental Albert-Kahn propose une exploration pédagogique et sensible des collections. Déployé sur l’ensemble du site, le parcours de visite d’environ 1 000 m2 noue un dialogue inédit entre images et patrimoine naturel, invitant à la déambulation au cœur d’un jardin préservé, conçu patiemment par le banquier philanthrope. Toutes les 15 minutes, un espace ou une scène paysagère s’ouvre à vous grâce aux médiatrices du musées !

gratuit sans inscription

Rejoignez nos médiatrices dans les espaces de la nouvelle exposition permanente pour découvrir les projets d’Albert Kahn. Musée et jardin départementaux Albert-Kahn 10-14 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Adresse 10-14 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt lieuville Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Médiation flash Musée et jardin départementaux Albert-Kahn 2022-05-14 was last modified: by Médiation flash Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Musée et jardin départementaux Albert-Kahn 14 mai 2022 Boulogne-Billancourt Musée et jardin départementaux Albert-Kahn Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine