Médiation flash : Le lutteur d’Ousmane Sow Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes, samedi 18 mai 2024.

Médiation flash : Le lutteur d’Ousmane Sow Les médiateurs culturels vous donnent rendez-vous tout au long de la soirée auprès de la sculpture contemporaine d’Ousmane Sow. Son lutteur n’aura plus de secrets pour vous. Samedi 18 mai, 20h00 Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy Entrée libre

Musée d’Art moderne – Collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com Le Musée d’Art moderne est né de la donation de près de 2 000 œuvres en 1976 par Pierre et Denise Lévy, couple d’industriels troyens et collectionneurs. Le peintre André Derain et le verrier troyen Maurice Marinot, proches amis des Lévy, y sont largement représentés, aux côtés de grands artistes de la modernité tels que Courbet, Braque, Gris, Soutine, Modigliani, Dufresne, La Fresnaye, Buffet, Balthus ou De Staël.

