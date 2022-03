Médiation face aux œuvres et croquis d’après modèle vivant ! Musée d’Orsay Paris Catégorie d’évènement: Paris

Médiation face aux œuvres et croquis d’après modèle vivant ! Musée d’Orsay, 14 mai 2022, Paris. Médiation face aux œuvres et croquis d’après modèle vivant !

Musée d’Orsay, le samedi 14 mai à 19:00

La sculpture, quelle histoire ! Des médiateurs, des conférenciers, des plasticiens et même des modèles vivants sont-là pour vous faire vivre cette découverte de la sculpture à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Présentation d’œuvres par les étudiants en médiation de l’Inspé de l’Académie de Versailles et les conférenciers de la Réunion des musées nationaux.

Accès libre aux collections permanentes et aux expositions temporaires (sous réserve de la fermeture de certaines salles) Musée ouvert de 18h à minuit Dernier accès à 23h Évacuation des salles à 23h30

Des médiateurs, des conférenciers, des plasticiens et même des modèles vivants sont-là pour vous faire vivre cette découverte de la sculpture à l'occasion de la Nuit européenne des musées.

