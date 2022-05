Médiation et conservation : quel dialogue ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Médiation et conservation : quel dialogue ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger, 3 juin 2022, Fontainebleau. Médiation et conservation : quel dialogue ?

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV – salle à manger, le vendredi 3 juin à 14:00

Diffusion, accessibilité, cartels, textes de salles… La médiation dans un musée est autant l’affaire du service des publics que des conservateurs. Comment ces deux professions dialoguent et s’entendent au sujet de la médiation dans les espaces permanents et temporaires des expositions ? Cette table ronde propose de confronter et concilier les différents points de vue ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Médiation et conservation : quel dialogue ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger 2022-06-03 was last modified: by Médiation et conservation : quel dialogue ? Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV – salle à manger Château de Fontainebleau,Quartier Henri IV - salle à manger 3 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau Quartier Henri IV - salle à manger Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne