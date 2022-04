Médiation en salles du musée de la Monnaie de Paris 11 Conti – Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

11 Conti – Monnaie de Paris, le samedi 14 mai à 18:00

Les mythes et légendes de la monnaie vous sont racontés par des médiateurs postés en salles qui vous dévoilent les secrets de fabrication de la Monnaie de Paris. Les processus de fabrication des monnaies et des médailles, de l’extraction du métal à la frappe, dialoguent avec les riches collections patrimoniales du musée. [https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022](https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022)

Dans la limite des places disponibles

11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

