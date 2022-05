Médiation en salle de l’exposition « Monnaies & Merveilles » 11 Conti – Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

11 Conti – Monnaie de Paris, le samedi 14 mai à 18:00

Voyagez dans l’exposition aux côtés de médiateurs postés qui vous dévoileront l’univers merveilleux des monnaies. D’hier à aujourd’hui, d’Afrique ou d’Asie, simple objet d’échanges ou objet à forte charge symbolique, la monnaie se livre et se regarde pour toujours mieux vous surprendre. [https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022](https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022)

